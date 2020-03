HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Hold" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Das erste Quartal der Börsenbetreiber dürfte "ein Hammer" werden, schrieb Analyst Chris Turner in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Turbulenzen am Aktienmarkt und die Konjunktur-Unsicherheit beschere ihnen einen starken Jahresstart. Mit nachhaltiger Stärke rechnet Turner bei den Handelsvolumina aber nicht./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2020 / 15:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005810055

