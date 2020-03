Unterföhring (ots) - Der Hase verzaubert. Das Faultier sorgt für Lacher. Die Fledermaus stellt alles auf den Kopf. Der Drache verwirrt das Rate-Team. Und der Dalmatiner legt eine komplett falsche Fährte. Die ProSieben-Live-Show "The Masked Singer" entfacht bei den Zuschauern und im Rate-Team wieder großen Rätsel-Spaß und sorgt für Überraschungen: Die Auftaktshow holt am Dienstagabend hervorragende 25,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Im Anschluss überzeugt das Magazin "red." mit sehr guten 18,5 Prozent Marktanteil (Z 14-49 J.). Damit übertrifft die ProSieben-Live-Show den Start-Wert der ersten Staffel, holt souverän den Prime-Time-Sieg und mit starken 15,6 Prozent die Tagesmarktführung.Welcher Star verbirgt sich hinter der Maske? Erstmals tippen die Zuschauer kostenlos via App für ihre Lieblingsmaske, gleichzeitig können sie mitraten, wen sie hinter den zehn Masken vermuten. Nach der finalen Abstimmung muss der Dalmatiner zuerst seine Maske absetzen: Musik-Star Stefanie Heinzmann verblüfft Ruth Moschner, Carolin Kebekus und Rea Garvey im Rate-Team sowie die Zuschauer, als sie aus dem divenhaften Kostüm schlüpft. "Bei Diva denkt man absolut nicht an Stefanie. Sie hat es so perfekt gespielt und uns so an der Nase herumgeführt. Das ist genau das, was ich an der Show liebe: Wir dürfen nicht in Schubladen denken, sondern einfach komplett anders und um die Ecke", sagt Rate-Team-Mitglied Ruth Moschner. Die Tipps zum Dalmatiner reichten von Désirée Nick über Veronika Ferres bis hin zu Heidi Klum. Niemand vermutete Stefanie Heinzmann unter der mondänen Maske. "Ich habe ganz bewusst meine Stimme verstellt. Das ist das Spiel und es macht großen Spaß", sagt Stefanie Heinzmann. "Das Spannende ist auch: Sobald man in eine andere Rolle schlüpft, bekommt die Stimme einen anderen Charakter. Ich bin sehr stolz, es war eine tolle Zeit und es ist schade, dass es für mich schon vorbei ist."In der zweiten großen Liveshow von "The Masked Singer" am Dienstag, 17. März 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben setzen das Faultier, das Chamäleon, der Drache, der Hase, der Roboter, die Fledermaus, die Kakerlake, die Göttin und der Wuschel den Rätsel-Spaß fort ."The Masked Singer" immer dienstags, 20:15 Uhr, LIVE auf ProSieben und auf Joyn.Fotos aus der Show sowie weitere Infos gibt es unter http://presse.prosieben.de/themaskedsinger und www.themaskedsinger.deFolge verpasst?Kein Problem! sixx zeigt die aktuelle "The Masked Singer"-Ausgabe immer direkt einen Tag nach der Ausstrahlung, mittwochs, um 20:15 Uhr.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 11.03.2020 (vorläufig gewichtet: 10.03.2020)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank Wolkenhauer, Petra DandlTel. +49 89 9507-1158, -1169Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comPetra.Dandl@ProSiebenSat1.comBildredaktionJürgen MorgenrothTel. +49 89 9507-1129Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4543433