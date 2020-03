New York (www.aktiencheck.de) - Rating-Update: Oswald Clint, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, stuft die Aktie des französischen Öl- und Gaskonzerns Total S.A. (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: FP, Nasdaq Other OTC-Symbol: TTFNF) von "outperform" auf "market-perform" zurück. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...