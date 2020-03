flatex Morning-news Silber: Der Preis für eine Feinunze Silber bewegte sich zum ...

Der Preis für eine Feinunze Silber bewegte sich zum Zeitpunkt dieser Analyse im Bereich der Marken von 16,56 US-Dollar im Tief und rund 17,60 US-Dollar im Hoch. Im Preisbereich der 16,56 bis 17,03 US-Dollar (parallel dazu die Handelsspanne von Gold von 1.641,65 US-Dollar bis 1.703,30 US-Dollar) durchbrach somit am Dienstag das Gold-Silber-Verhältnis öfters die Marke von 100. Trotz dieser recht ?netten? statistischen Marke könnte es bei beiden Edelmetallen zwischenzeitlich zu Abgaben in den nächsten Wochen und Monaten kommen. Mit jeder künftigen Erfolgsmeldung in Bezug auf die Bekämpfung der Corona-Epidemie, auch wenn die Zentralbanken geldpolitisch betrachtet ihren expansiven Kurs fortsetzen, könnten die Edelmetalle schrittweise die Verlierer sein.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 24. Februar 2020 bei 18,95 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 28. Februar 2020 bei 16,39 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu bestimmen. Die Widerstände wären bei 17,37/17,67/17,97/18,34 und 18,95 US-Dollar auszumachen. Das übergeordnete Ziel auf der Oberseite wäre das Hoch vom 04. September 2019 bei 19,65 US-Dollar. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 16,39 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 16,02/15,79/15,42 und 14,82 US-Dollar in Betracht.

Long: DE000MF7JPA2 Morgan Stanley Faktor 2 Silber

Short: DE000MF7JPZ9 Morgan Stanley Faktor 2 Silber

