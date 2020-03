Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn werden um 11:30 Uhr eine Pressekonferenz zum Coronavirus geben. Beide werden sich nach der gestrigen Video-Konferenz des Europäischen Rates gemeinsam mit dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts Fragen stellen.

Merkel war in den vergangenen Tagen dafür kritisiert worden, dass sie sich mit öffentlichen Auftritten und Reden zum Thema Corona zurückgehalten habe.

Bis Dienstagnachmittag gab es nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 1.296 registrierte Corona-Infizierte in Deutschland. Zwei Menschen sind im am stärksten betroffenen Landkreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen, an dem Virus gestorben.

March 11, 2020

