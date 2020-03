Totgesagte leben länger. Die Volatilität am Aktienmarkt ist zurück und erstrahlt in voller Blüte. Der VIX-Index, der die Volatilität des US-Index S&P 500 abbildet, explodierte zuletzt auf den höchsten Stand seit 2015 (Stand: 10.02.2020). Die meisten Investoren dürfte diese ungewohnte Lebendigkeit nicht erfreuen. Schließlich lösen sich mit dem brutalen Abverkauf viele lieb gewonnene Erwartungen an das persönliche Vermögen in Rauch auf. Aber in Wahrheit kommt die womöglich bevorstehende Coronarezession ...

Den vollständigen Artikel lesen ...