München (ots) - Der Energieanbieter E.ON kooperiert mit PAYBACK und erweitert sein Tarifangebot exklusiv für die Kunden des größten und beliebtesten deutschen Bonusprogramms. Viele Millionen PAYBACK Nutzer können nun bei Abschluss spezieller Ökostrom und -Erdgas-Tarife von PAYBACK Punkten profitieren, zum Start der Kooperation ist eine Prämie von maximal bis zu 35.000 Punkten möglich. "Wir freuen uns sehr darüber, unsere Kräfte mit PAYBACK zu bündeln und den Kunden des Bonusprogramms attraktive Ökostrom- und -Erdgas-Tarife anbieten zu können. Dank dieser Partnerschaft profitieren sie nicht nur in Form von Punkten, sondern auch von einer zuverlässigen und grünen Energieversorgung", so Wolfgang Noetel, Geschäftsführer bei E.ON Energie Deutschland."Die sichere Versorgung mit Strom und Erdgas ist unseren Kunden sehr wichtig. Hier die passenden Angebote zu erhalten und dabei on top wertvolle Punkte zu sammeln, ist für Millionen Verbraucher relevant. Wir freuen uns, eines der führenden Energieunternehmen in der PAYBACK Familie begrüßen zu dürfen", so PAYBACK Geschäftsführer Dominik Dommick.PAYBACK Kunden können je nach Wahl des Tarifs, der Höhe ihres Energieverbrauchs und der Angabe ihrer Postleitzahl zum Start der Kooperation maximal bis zu 35.000 PAYBACK Punkte erhalten, wenn sie sich als Neukunden für einen der ausgewählten Ökostrom- oder -Erdgas-Tarife entscheiden. Außerdem erhält jeder Kunde, der die E.ON PAYBACK Karte bestellt, automatisch 250 PAYBACK Punkte gutgeschrieben. Die Tarifübersicht mit den Details ist hier (https://www.eon.de/de/pk/landingpage/payback.html?utm_source=directvanity&utm_medium=paid&utm_campaign=DIMA_COM_PK_AWA_payback&utm_term=nkanspr&utm_content=vanity_url&mc=0213211000) abrufbar, die E.ON PAYBACK Karte ist hier (https://www.payback.de/anmelden?preselectedCard=lp578&excid=76_20106_004) erhältlich.Über E.ON Energie Deutschland:Die E.ON Energie Deutschland GmbH ist ein bundesweit führendes Energieunternehmen und Dachgesellschaft des E.ON Vertriebs in Deutschland. Tausende Mitarbeiter sorgen für die jederzeit zuverlässige Lieferung von Strom und Erdgas zu fairen Preisen und mit mehrfach ausgezeichneter Kundenbetreuung. Darüber hinaus sind wir der Lösungsanbieter für eine zunehmend dezentrale, ökologische und digitale Energiewelt, zum Beispiel mit Service und Beratung zu Photovoltaik, Energiespeichern, Energiechecks und Effizienzmaßnahmen. Die Vertriebsgruppe, zu der die E.ON Energie Dialog GmbH sowie die E WIE EINFACH GmbH gehören, ist an zahlreichen Standorten im ganzen Bundesgebiet vertreten und hat seinen Hauptsitz in München. Privat-, Geschäfts- und Industriekunden profitieren damit sowohl von den Stärken des Konzernverbunds als auch von der regionalen Präsenz vor Ort.Über PAYBACK:PAYBACK ist das weltweit führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 90 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kunden wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punktesammeln, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von knapp 10 Mio. Nutzern verwendet und zählt bereits zu den Top 3 Shopping-Apps in Deutschland.Pressekontakt:Pressekontakt E.ON:Arne SchleefSenior Communications ManagerE.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 München+49 (0) 89 1254 1242arne.schleef@eon.comPressekontakt PAYBACK:Nina PurtscherHead of Corporate & PAYBACK PRPAYBACK GmbHTheresienhöhe 1280339 München+49 (0) 89 997 41 - 206nina.purtscher@PAYBACK.nethttp://PAYBACK.nethttp://PAYBACK.dehttps://www.facebook.com/PAYBACK.Deutschland/http://twitter.com/Presse_PAYBACKOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/4543497