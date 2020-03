Catabasis Pharmaceuticals (WKN: A2PBC0) hat seinen Jahresbericht vorgelegt und blickt voller Zuversicht ins laufende Jahr 2020. Besonders spannend: Noch in diesem Monat sollen neue Forschungsergebnisse präsentiert werden.

Mit Vollgas marschiert Catabasis Richtung Readout der Phase-3-Studie seines Leitwirkstoffs Edasalonexents gegen die tödliche Duchenne-Muskeldystrophie. Wie geplant sollen im 4. Quartal die Ergebnisse vorliegen, auf deren Basis 2021 der Zulassungsantrag erfolgen kann. Vorbereitungen zur Kommerzialisierung laufen bereits.

Catabasis-Chefin Jill C. Milne spricht von "exzellentem Fortschritt" in 2019 und einem "großartigen Platz", mit dem man in das Jahr 2020 gehe. Man hält an der Ansicht fest, dass Edasalonexent die neue Grundtherapie für alle Duchenne-Erkrankten werden könne. Um dies zu untermauern, wurde zu Jahresbeginn eine Partnerschaft mit DuchenneUK vereinbart, im Rahmen derer Edasalonexent auch bei älteren, nicht mehr gehfähigen Erkrankten getestet werden soll.

Bemerkenswert ist die Aussage Milnes im Rahmen der jüngsten Anlaystenkonferenz:

Wir haben auch große Fortschritte in der präklinischen Forschung zu den potenziellen Vorteilen von Edasalonexent bei Duchenne und zusätzlichen neuromuskulären Erkrankungen erzielt.

Neue Daten in Kürze - Finanzierung über den Zulassungsantrag hinaus

Das obige Statement zielt nicht etwa auf alte, bereits veröffentlichte Erkenntnisse, sondern offensichtlich auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...