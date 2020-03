ZF Friedrichshafen und die Wolong Electric Group haben die im November vereinbarte Gründung ihres Joint Ventures offiziell besiegelt. Ziel von "Wolong ZF Automotive E-Motors Co Ltd." ist die Entwicklung und Produktion von Elektromotoren und -komponenten. Wie bei der Ankündigung im Herbst 2019 vereinbart, hält ZF Friedrichshafen 26 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen, die restlichen Anteile liegen ...

