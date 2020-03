Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die gute Nachricht vorweg: An den letzten beiden Tagen hat der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) zwei nahezu identische Verlaufstiefs bei 2.734 Punkten ausgeprägt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Dadurch entstehe ein sog. "tweezer bottom". Interessant sei, dass die US-Standardwerte dieses zarte Pflänzchen an Stabilisierung auf Basis des Verlaufstiefs vom 3. ...

