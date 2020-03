FCR Immobilien will erneut den KMU-Bondmarkt anzapfen und startet hierfür ab heute mit einer neuen Unternehmensanleihe in die öffentliche Platzierung. Heute außerdem in den News: Fitch bestätigt Konzernrating der Ferratum Group und AGRARIUS erntet neue Anleihegelder. Neue Anleihe der FCR Immobilien AG ab sofort in der Zeichnung: Der Immobilieninvestor mit Fokus auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...