Hannover (www.aktiencheck.de) - Lange sah es so aus, als sollte der deutsche Aktienmarkt endlich einmal wieder mit einem grünen Vorzeichen schließen, so die Analysten der Nord LB. Die Börse in Tokio habe es vorgemacht, und auch die Eröffnung an der Wall Street sei angesichts des von Donald Trump in Aussicht gestellten US-Hilfspakets freundlich gestartet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...