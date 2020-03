Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Frühhandel mit klaren Gewinnen präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.426,19 Punkten nach 2.361,41 Einheiten am Dienstag errechnet, das ist ein Plus von 64,78 Punkten bzw. 2,74 Prozent.Der heimische Aktienmarkt startete in einem ebenfalls freundlichen europäischen Börsenumfeld einen erneuten Erholungsversuch. Bereits am Vortag hatte der ATX über weite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...