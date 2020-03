Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag ging es für nahezu alle Einzeltitel nach oben. Gesucht waren allen voran Aktien aus Sektoren, die in den vergangenen Tagen unter Druck gestanden hatten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. So sei es für die Titel der Fluggesellschaften deutlich nach oben gegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...