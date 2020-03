Während die Adidas-Aktie (WKN: A1EWWW) heute mit einem Verlust von -5,34% auf 209,20 Euro das DAX-Schlusslicht ist, informiert Konkurrent Puma (WKN: 696960) über die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie. Diese seien allerdings noch nicht exakt abschätzbar.

Das Wichtigste vorab: Puma erwartet Stand jetzt "keine kurzfristige Normalisierung der COVID-19-Situation", obwohl es "erste, ermutigende Signale aus China" gebe. Die "negativen Effekte auf Umsatz und EBIT" im laufenden Geschäftsjahr könnten zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht quantifiziert werden, so der international agierende Sportartikelanbieter.

Lage in China hellt sich auf - in Europa verschärft sie sich

Wenig überraschend teilt Puma mit, dass die Wertschöpfungskette des Unternehmens im Bereich Verkauf und Beschaffung negativ vom Virus beeinflusst worden sei. Gleichzeitig gab der Konzern Entwarnung und erklärte, dass sämtliche sogenannte Lieferanten der Ebene 1 in China inzwischen wieder auf 80 bis 100 Prozent ihrer Produktionsleistung zurückgekehrt seien. Alles in allem gebe es in der internationalen Lieferkette des Unternehmens "derzeit keine Risiken".

.bmm-signup-form-wrapper body{ background:fff; font-family:Arial; font-size:18px; line-height:28px; color:rgba(0,0,0,.7); padding:0; margin:0 } .bmm-signup-form-wrapper a{ color:#4285bb } .bmm-signup-form-wrapper h1{ font-size:36px; line-height:51px; font-weight:400 } .bmm-signup-form-wrapper h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:700 } .bmm-signup-form-wrapper h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:400 } .bmm-signup-form-wrapper h4{ font-size:18px; line-height:28px; font-weight:700 } .bmm-signup-form-wrapper .highlight{ color:a8c638 } .bmm-signup-form-wrapper{ border-radius:5px; -webkit-box-shadow:0 0 30px 10px rgba(0,0,0,.05); box-shadow:0 0 30px 10px rgba(0,0,0,.05); padding:30px } .bmm-signup-form-wrapper h3{ text-align:center; margin-bottom:20px } .bmm-signup-form-wrapper bmm-form-error-messages{ width:100%; display:block; border-radius:4px; background:d40018; color:fff; font-size:18px; line-height:26px; ...

Den vollständigen Artikel lesen ...