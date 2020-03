Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem sich die Rendite von zehnjährigen US-Schatzanweisungen Ende Januar der wichtigen Marke von 1,5 Prozent angenähert hatte, sorgten gute Konjunkturdaten für eine Korrektur in Richtung von 1,7 Prozent, so die Experten von Union Investment.Danach hätten die Papiere lange Zeit seitwärts gehandelt, bis sich das SARS-CoV-2-Virus auch auf andere Länder ausgebreitet habe. Bei den Marktteilnehmern hätten in diesem Zusammenhang die Wachstumssorgen deutlich zugenommen. Aufgrund der tiefen Integration der chinesischen Wirtschaft in die weltweiten Lieferketten sei es bereits bei einigen US-Unternehmen (Apple) zu ersten Gewinnwarnungen gekommen. Anleger würden nun fürchten, dass auch in anderen Ländern mögliche Schließungen von Produktionsstätten spürbar negative Effekte auf das jeweilige Wachstum haben könnten. ...

