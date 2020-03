Wien (www.anleihencheck.de) - Am Tag vor der morgigen EZB-Entscheidung, stehen heute noch vorwiegend Nachrichten aus den USA im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In den Vorwahlen zur US-Präsidentschaftswahl habe Biden seinen Vorsprung gegenüber Sanders weiter ausgebaut, was die Märkte durchwegs positiv bilanzieren würden. Weiters habe Präsident Trump ein Fiskalpaket angekündigt, um den negativen Effekten des Coronavirus auf die US-Wirtschaft entgegenzuwirken. Entgegen ersten Anzeichen könnten die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Lohnsteuererleichterungen würden als zentrales Element gelten. ...

