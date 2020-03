Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Euro-Rentenmarkt herrschte im Februar zunächst noch eine recht gelöste Stimmung, so die Experten von Union Investment.Das SARS-CoV-2-Virus schien vor allem ein Problem in China, nicht aber für den Rest der Welt zu sein, so die Experten von Union Investment. Bundesanleihen hätten weitgehend seitwärts bis leicht freundlich tendiert. Auf den schon niedrigen Niveaus habe nur eine geringe Nachfrage bestanden. Ganz anders bei Anleihen mit einem Renditeaufschlag. Insbesondere Titel aus den europäischen Peripherieländern seien gesucht gewesen. Die Rendite für zehnjährige Anleihen aus Griechenland sei unter die Ein-Prozent-Marke gefallen. Bei einer Neuemission eines langlaufenden Papiers aus Italien mit einer Laufzeit von 15 Jahren hätten sich die Zeichnungswünsche auf mehr als 9 Milliarden Euro summiert. Eine sechsjährige Anleihe aus Portugal sei sogar mit einer negativen Rendite platziert worden. Damit habe sich der seit Monaten bestehende Trend zur Annäherung der Renditen im Euroraum fortgesetzt. ...

