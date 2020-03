Für die am kommenden Sonntag stattfindenden Kommunalwahlen in Bayern hat sich der E-Tretroller-Anbieter Lime eine besondere Aktion ausgedacht: In München werden kostenlose Fahrten zum und vom jeweiligen Wahllokal angeboten. Die Gratisfahrten gelten nur am 15. März und sind auf zehn Minuten beschränkt. Offizieller Beweggrund für die PR-Aktion: Man wolle "möglichst viele wahlberechtigte Münchnerinnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...