(shareribs.com) Chicago 11.03.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade konnten am Dienstag wieder zulegen und folgten damit den Aktienmärkten nach oben. Im elektronischen Handel weiten Weizen und Sojabohnen die Kursgewinne aus. Mai-Mais verbesserte sich am Dienstag um 4,75 Cents auf 3,775 USD/Scheffel. Die hohe Volatilität an den Aktienmärkten ging auch am Dienstag weiter, allerdings schloss ...

