Equinox Gold Corp. und Leagold Mining Corp. gaben heute bekannt, dass der im Dezember vergangenen Jahres angekündigte Zusammenschluss der beiden Unternehmen erfolgreich abgeschlossen wurde. Durch die Fusion sollte einer der weltweit größten Goldproduzenten geschaffen werden, der alleinig in Amerika operiert. Das kombinierte Unternehmen wird weiterhin als Equinox Gold operieren und in Vancouver, Kanada seinen Hauptsitz haben.



Im Rahmen der Transaktion erhielten Leagold-Aktionäre 0,331 einer Equinox-Aktie für jede gehaltene Leagold-Aktie. Dies entspricht einer Vergütung von 2,70 CAD je Leagold-Aktie, zum Schlusspreis beider Aktienkurse am 13. Dezember 2019.



Mit Beendigung der Transaktion besitzen die Aktionäre von Equinox Gold 55% und die Aktionäre von Leagold 45% des fusionierten Unternehmens. Die Notierung der Aktien von Leagold an der Toronto Stock wird voraussichtlich heute aufgehoben.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

EQUINOX GOLD-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de