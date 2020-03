DAX 30 weiter über 10.300 - Notenbanken & Fiskalpolitik stützen

Von volkswirtschaftlicher Seite werden heute die US-Verbraucherpreise erwartet. Der Handelsstart wird stabil erwartet. Dabei wird wieder die charttechnisch wichtige Marke bei 10.864 Punkten im Fokus stehen. Nach unten ist dies die 10.279.

Der EZB-Rat hat noch keine geldpolitischen Maßnahmen eingeleitet. Die nächste reguläre Zinssitzung findet am morgigen 12. März statt. Die Finanzminister der EU haben ein 25 Milliardenpaket verabschiedet, um die Rezessionsgefahr einzudämmen.

Der deutsche Leitindex wird heute bei rund 10.550 in den Handel starten. Der DAX 30 hatte sich zuletzt deutlich von seinen Hochs entfernt und befindet sich nun in der Stabilisierungsfindung. Ernüchternd gilt es trotzdem festzustellen, dass eine Erholung in einem "flachen V" stattfinden wird. Es wird keinen schnellen Rebound geben.

Das BIP-Wachstum wird in 2020 deutlich niedriger als zuvor erwartet ausfallen. Ebenso die globalen Unternehmensgewinne. Dies wird sich in der Berichtssaison ab Mitte April niederschlagen. Hohe Schwankungsbreiten & Volatilitäten werden am Aktienmarkt zu wiederkehrenden kurzfristigen und einschneidenden Rücksetzern führen.

Es empfiehlt sich daher eine abwartende aber leicht positive strategische Herangehensweise. Blick nach oben mit Stopp-Absicherung nach unten. Wie die letzten Wochen auch… Man weiß nie was noch kommt (!).

