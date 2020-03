Im März 2020 beginnt Renault Trucks im Werk in Blainville-sur-Orne mit der Serienproduktion der Elektro-Lkw D Z.E. und D Wide Z.E.. Das "Z.E. Gebäude" mit einer Fläche von 1.800 m² ist der Elektrifizierung von Fahrzeugen gewidmet. Im Werk Blainville-sur-Orne in der Normandie startet Renault Trucks mit der Fertigung der Elektro-Lkw D Z.E. und D Wide Z.E. durch. Blainville-sur-Orne ist seit 1957 in Betrieb und spezialisiert auf die Produktion von mittelschweren Nutzfahrzeugen sowie Fahrerkabinen. ...

