FRANKFURT (Dow Jones)--Die Nutzfahrzeugsparte von Volkswagen startet in ihrem Werk im polnischen Wrzesnia ab sofort auch die Serienproduktion des e-Crafter. Nach knapp zwei Jahren der Koproduktion mit dem Stammwerk der Marke in Hannover, übernimmt das Werk in Polen somit jetzt die Fertigung aller Versionen des Crafter, teilte das Unternehmen mit.

July 22, 2020 05:09 ET (09:09 GMT)

