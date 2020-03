Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft dürfte wegen der Corona-Krise in eine Rezession abgleiten, erklärte der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft Kiel (IfW).

Gabriel Felbermayr sagte am Mittwoch in Berlin, dass sein Institut am Donnerstag seine neue Prognose vorstellen werde und es die Wachstumsperspektiven "deutlich" zurücknehmen werde. Bisher hat das IfW ein Wachstum des deutschen Bruttoinlandprodukts für 2020 von 1,1 Prozent erwartet.

"Wir werden im ersten Halbjahr mit hoher Sicherheit eine Rezession haben in Deutschland und wahrscheinlich auch für das Gesamtjahr", so Felbermayr. "Nach den uns jetzt vorliegenden Informationen ein Negativwachstum. Das wird knapp am Nullpunkt liegen, es könnte durchaus negativ werden."

China und Italien würden im ersten Quartal ebenfalls in die Rezession abrutschen.

Für die Eurozone erwartet Felbermayr ein minimales Wachstum von etwa 0,1 Prozent in diesem Jahr und eine Rezession im ersten Halbjahr.

"Es gibt erhebliche Abseitsrisiken. Es kann aber natürlich auch passieren, dass unsere Annahmen eines negativen Verlaufs bis in den Juni hinein sich als zu pessimistisch herausstellen", so Felbermayr. Die Hoffnung sei, dass sich die Ausbreitung des Coronavirus etwas schneller zurückbilden kann.

