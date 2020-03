LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe ein starkes Schlussquartal hinter sich, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2020 werde aber durch die Coronavirus-Krise belastet. Allerdings hätten die Aktien zuletzt schon deutlich gelitten. Dies sowie das am Vortag angekündigte Aktienrückkaufprogramm sollten positiv auf die Kursentwicklung wirken./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2020 / 07:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2020 / 07:32 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405

