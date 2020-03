Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es sind wilde Tage an den Märkten. Der DAX verzeichnete am Montag den größten Kursrutsch seit dem 11. September 2001. Andreas Lipkow von Comdirect spricht aktuell von einem Bärenmarkt, weist gleichzeitig aber auch auf Chancen hin. "Ich glaube, dass solche Marktphasen, wie wir sie momentan sehen, einfach zur Geldanlage dazugehören", so der Marktstratege. Anleger sollten die Nerven behalten und Möglichkeiten sondieren. Allerdings schließt Lipkow derzeit eine v-förmige Erholung erst einmal aus. Ein weiteres großes Thema der vergangenen Tage war der Verfall der Ölpreise. Hier sieht Lipkow jede Menge Verlierer. Das betrifft seiner Meinung nach vor allem Saudi-Arabien und Russland.