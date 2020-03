Die von der Regierung am Freitag angekündigten Haftungsübernahmen für bis zu 100 Mio. Euro an Krediten für Hotels, die unter den Folgen des Corona-Virus stark leiden, werden bereits am heutigen Mittwoch umgesetzt. Betriebe können ab 15.00 Uhr um diese Unterstützung ansuchen, sagten WKÖ-Präsident Harald Mahrer und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (beide ÖVP) vor dem Ministerrat.Die Maßnahme ...

