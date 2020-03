Sprachlos an der Seitenlinie steht derzeit der eine oder andere heimische Asset Manager und ich habe mit etlichen gesprochen. Die Corona-Baisse hat unglaublich viele Facetten und bei manchen werden wohl auch persönliche Ängste (Gesundheit, Familie) dazukommen. Ich habe für Ängste von Menschen immer Verständnis. Ein Blick auf Brexit oder Trump kann im Gegensatz dazu durchaus analytisch sein. Das eine sind Weltbilder, die man vielleicht nicht teilt, beim anderen geht es um Ängste. Capitulation Trades. Es ist dies eine Phase, in dem der "alte Hase" in Investments einem Privatanleger oder sogar Börseeinsteiger nur mit empirischen Daten begegnen kann. Die Pattern aus der Vergangenheit zeigen, dass Shakeout-Phasen, die von Capitulation ...

