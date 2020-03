Denver (ots/PRNewswire) - Salesforce-Launch ist der erste Schwerpunkt für die neue Software-as-a-Service PracticeSpinnaker Support, ein weltweit führender Anbieter von Support-Dienstleistungen für On Premise- und Cloud-Unternehmenssoftware, gab heute die sofortige Verfügbarkeit von Applikationsmanagement und Beratungsdienstleistungen für Salesforce® bekannt. Die Einführung von Salesforce CRM Services durch Spinnaker Support, das bereits für die Unterstützung von Oracle- and SAP-Anwendungen bekannt ist, steht für die erste von mehreren Service-Leistungen, die über die neue SaaS (Software-as-a-Service) Practice angeboten werden sollen."Der heutige Markt für Salesforce-Services weist eine bemerkenswerte Lücke bei der Unterstützung von Plattform-Effizienz, Produktivität und Wachstum nach der Implementierungsphase auf", sagt Matt Stava, CEO von Spinnaker Support. "Viele Salesforce-Kunden haben Mühe, einen Partner zu finden, der umfassende Erfahrung im Bereich CRM-Services hat, ein tiefes Verständnis dafür mitbringt, wie sich ein CRM bestmöglich in ihre unternehmensweite strategische Roadmap einbinden lässt, und der über eine etablierte globale Infrastruktur mit einer Basis hochzufriedener und loyaler Kunden verfügt. Unsere Mischung aus maßgeschneiderten, erschwinglichen Applikationsmanagementdiensten und Beratungskapazitäten wird dazu beitragen, diese Lücke zu schließen und den Kunden eine Anlaufstelle bieten, die alles aus einer Hand liefert und ihre geschäftskritischen Anforderungen besser abdecken kann".Spinnaker Support offeriert drei Servicepakete, die darauf zugeschnitten sind, Unternehmen in jeder Phase der Salesforce-Einführung zu unterstützen. Zertifizierte Salesforce-Administratoren, Entwickler und Architekten helfen Unternehmen dabei, den Wert ihrer Salesforce-Instanz durch verbesserte Kundenanbindung, Integration führender Best Practices und gesteigerte Einbindung und Produktivität von Endkunden zu maximieren, und die langfristige Erweiterung und Effektivität von Salesforce zu gewährleisten.Die neue Practice steht unter Leitung von Chad Stewart, der über eine zehnjährige Erfahrung im Salesforce Service-Markt verfügt. Als Spinnaker Supports Vice President Global SaaS Support Services ist Herr Stewart für alle Aktivitäten der SaaS-Geschäftsentwicklung, die Bereitstellung von Dienstleistungen und die Entwicklung der Organisation verantwortlich. Herr Stewart begann seine Karriere als Berater im Bereich Salesforce-Konfiguration für Accenture. Zuletzt war er als Practice Leader und Architekt bei Slalom Consulting tätig, wo er als Praxisleiter die Implementierung und technische Architektur für eine Reihe von Salesforce Cloud-Lösungen anleitete."Salesforce-Kunden brauchen einen langfristigen Partner, der in ihrem gesamten Ökosystem konsequent Wert schafft und gleichzeitig die Kosten niedrig hält. Spinnaker Support ist dieser Partner", erklärt Herr Stewart. "Unser expandierendes Team von Salesforce-Experten kann mittlerweile sechs verschiedene Salesforce-Produkte unterstützen, und wir werden die Practice auch weiter schnell ausbauen. Ob grundlegende Verwaltung und Routineaufgabenabwicklung oder agile Entwicklungs- und Bereitstellungsmethodik für komplexe Umgebungen - wir können das jeweilige Level abdecken und die Dienstleistungen erbringen, die Salesforce-Kunden für ihr Geschäft benötigen".Informationen zu Spinnaker SupportSpinnaker Support bietet Drittanbieter-Support, Managed Services und Beratung für eine breite Palette von Oracle- und SAP-Unternehmenssoftwareprodukten und -technologien und liefert Managed Services und Beratung für Salesforce CRM-Lösungen. Spinnaker Support wurde 2008 gegründet und hat mit hohen Standards und fundiertem Fachwissen das Vertrauen und die Loyalität von mehr als 1.100 Organisationen in 104 Ländern gewonnen - von mittelständischen Unternehmen bis hin zu den Fortune 100. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.Pressekontakt:Michelle Wilkinsonmwilkinson@spinnakersupport.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/538443/Spinnaker_Support.jpgOriginal-Content von: Spinnaker Support, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121197/4543782