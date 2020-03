Brüssel (www.fondscheck.de) - Candriam ernennt Tanja Bender zur Niederlassungsleiterin für Deutschland und Österreich, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Bender soll die Expansion des europäischen Assetmanagers in beiden Ländern weiter vorantreiben und folgt auf Achim Gilbert, der sich nach 14 Jahren bei Candriam neuen Aufgaben widmen wird. Bender berichtet direkt an Renato Guerriero, Global Head of Distribution. ...

