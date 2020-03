Auch die Aktie von Microsoft ist im Zuge der massiven Korrektur an den Märkten nicht verschont geblieben. Obwohl das Unternehmen trotz der jüngsten Umsatzwarnung fundamental erstklassig dasteht, hat das Papier zuletzt vom Hoch Mitte Februar bei 190,70 Dollar zwischenzeitlich mehr als zwanzig Prozent nachgegeben. Am Dienstag konnte sich die Aktie aber stabilisieren. Der Wert ging mit einem Plus von fast sieben Prozent auf 160,92 Dollar aus dem Handel an der Heimatbörse in New York. Zudem konnte das ...

