MOSKAU (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin geht trotz des Ölpreis-Crashs und eines massiven Wertverlusts des Rubels von einer baldigen Stabilisierung der Wirtschaft aus. "Ich bin mir sicher, dass Russland diese turbulente Periode würdig und ruhig überstehen wird", sagte Putin am Mittwoch bei einem Treffen mit Investoren in Moskau. Die wichtigsten Industriezweige könnten stärker werden und sich besser für den Wettbewerb aufstellen, sagte er der Agentur Tass zufolge.



Russlands Ölmarkt steht seit Wochenbeginn in einem Preiskrieg mit Saudi-Arabien. Moskau und Riad konnten sich nicht darauf einigen, die bisherige Vereinbarung über reduzierte Fördermengen zu verlängern. Zudem verlor der Rubel deutlich an Wert gegenüber dem US-Dollar und dem Euro. Das verstärkt die bereits andauernde Krise, die mit den weitreichenden Sanktionen der EU und der USA im Zuge des Ukraine-Konflikts zusammenhängt. Die Menschen klagen zunehmend über gesunkene Einkommen und Preissteigerungen etwa bei Lebensmitteln.



Russlands Energieminister Alexander Nowak kündigte an, nun weitere Gespräche mit dem Ölkartell Opec und den in der Opec+ vereinten Förderländern zu suchen. Er kritisierte, dass der staatlich kontrollierte Ölkonzern Saudi Aramco seine Produktion deutlich anheben wolle. "Wir glauben, dass dies unter den jetzigen Bedingungen nicht die beste Option ist." Besser sei es, die Fördermengen zu halten. "Aber leider sind sie mit diesem Vorschlag nicht einverstanden", sagte Nowak.



Die Situation habe sich auch wegen des Coronavirus verschärft, sagte der Minister. Sowohl in China als auch in Europa sei die Nachfrage wegen der Sicherheitsvorkehrungen gesunken./thc/DP/jha