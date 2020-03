Quorum verfehlt - Abstimmung nicht beschlussfähig. Die am 10. März 2020 um 24.00 Uhr beendete Abstimmung ohne Versammlung der Gläubiger der Wandelanleihe 2015/20 (ISIN: DE000A13SHL2) der SeniVita Social Estate AG (SSE AG) hat das notwendige Teilnahmequorum von 50% der ausstehenden Schuldverschreibungen knapp verfehlt. Daher lädt die SeniVita Social Estate AG zu einer weiteren Gläubigerversammlung (Präsenzveranstaltung) am 31. März 2020 in Bayreuth ...

