Mit dem neuen Investor KKR im Rücken will Axel Springer mehr Geld in langfristiges Wachstum stecken."Wir werden zukünftig massiv in digitalen Journalismus und in digitale Rubrikenangebote investieren, um in beiden Feldern weltweit führend zu werden", sagte Konzernchef Mathias Döpfner am Mittwoch. Man starte jetzt mit dem US-Finanzinvestor in eine neue Phase. Der Herausgeber von "Bild" und "Welt" hatte bereits Ende Februar die wichtigsten Geschäftszahlen für 2019 veröffentlicht. Demnach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...