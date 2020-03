Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Reaktion der Regierung auf die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie gelobt und ein europäisch abgestimmtes Vorgehen zum Schutz der Unternehmen gefordert. Deutschland habe "sehr schnell gehandelt" sagte Merkel bei einer Pressekonferenz in Berlin. Noch im Laufe dieser Woche würden zudem "Liquiditätshilfen zur Verfügung gestellt", insbesondere über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), bekräftigte sie.

"Wir werden uns rüsten und mit der Wirtschaft den Dialog suchen", sagte die Kanzlerin. Deutschland werde keine Rücksicht auf die Haushaltswirkungen nehmen, sei aber in einer guten Finanzlage. "Das ist eine besondere Situation, wir werden das, was nötig ist, tun", sagte Merkel. Dann werde man sehen, was es für den Haushalt bedeute.

Eine Videokonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs am Vortag habe erbracht, dass "ganz Europa von dem Virus erfasst" sei. "Corona ist in Europa angekommen, es ist da." Merkel kündigte flexible europäische Schuldenregeln infolge der Krise an. "Wir werden auf der europäischen Ebene den Stabilitäts und Wachstumspakt flexibel handhaben, wir werden die Beihilferegeln flexibel handhaben", sagte sie. Der Pakt biete Flexibilität für außergewöhnliche Situationen.

Merkel forderte Solidarität der Bevölkerung insbesondere mit den Älteren ein und verteidigte es unter anderem, Fußballspiele ohne Publikum stattfinden zu lassen. Es gehe darum, Zeit zu gewinnen und das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Solange keine Impfstoffe vorhanden sein, würden laut Experten "60 bis 70 Prozent der Bevölkerung infiziert werden". Nötig seien deshalb ein abgestimmtes Vorgehen "auf allen staatlichen Ebenen" und koordinierte Maßnahmen auf europäischer Ebene. Jedoch solle es nicht um eine "Abschottung" in Europa gehen.

