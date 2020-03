WashTec AG: WashTec plant Dividende in Höhe von EUR 1,65 pro AktieDGAP-Ad-hoc: WashTec AG / Schlagwort(e): Dividende WashTec AG: WashTec plant Dividende in Höhe von EUR 1,65 pro Aktie11.03.2020 / 12:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Vorstand und Aufsichtsrat der WashTec AG werden der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von insgesamt EUR 1,65 je dividendenberechtigter Stückaktie (Vorjahr EUR 2,45) vorschlagen. Dies entspricht auch in diesem Jahr nahezu einer Vollausschüttung. Bei dem aktuellen Kursniveau von rund EUR 46,00 beträgt die Dividendenrendite 3,6 %.Trotz erheblicher aktueller Risiken im gesamtwirtschaftlichen Umfeld, auch begründet durch das Coronavirus, setzt die WashTec AG damit ihre attraktive Ausschüttungspolitik fort.Kontakt: WashTec AG Unternehmenskommunikation Axel Jaeger Argonstraße 7 86153 AugsburgTel.: +49 (0)821 - 5584 - 2090 Fax: +49 (0)821 - 55 84 - 113511.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: WashTec AG Argonstraße 7 86153 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 55 84-0 Fax: +49 (0)821 55 84-1135 E-Mail: washtec@washtec.de Internet: www.washtec.de ISIN: DE0007507501 WKN: 750750 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 994629Ende der Mitteilung DGAP News-Service994629 11.03.2020 CET/CEST