Nachdem Google zunächst seinen Angestellten in San Francisco, Seattle und im irischen Dublin nahegelegt hatte, vom Homeoffice aus zu arbeiten, hat der Suchmaschinenriese dieses Ersuchen nun auf alle Mitarbeiter in Nordamerika erweitert. Zum Schutz der eigenen Mitarbeiter und zur Unterstützung der Versuche, die Ausbreitung der durch das neuartige Coronavirus hervorgerufenen Lungenkrankheit Covid-19 einzuschränken, hat Google nun sämtliche Angestellten in Nordamerika aufgefordert, dem Büro fernzubleiben. Zuvor hatten schon Branchengrößen wie Apple und Microsoft ähnliche Maßnahmen ergriffen. Wer kann, soll zu Hause bleiben Wie ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...