VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh warnt vor massiven Auswirkungen der Corona-Epidemie auf die Arbeit bei dem Autobauer und kritisiert in dem Zusammenhang den Vorstand. Das Virus könnte die Gesundheit der Belegschaft treffen, aber auch den Fahrzeugabsatz, was Lieferketten und die Teileversorgung anbelange, erklärte Osterloh in einem am Mittwoch...

Den vollständigen Artikel lesen ...