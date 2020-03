Elon Musk ist offenbar ein Freund elektronischer Klänge. So ist es zu erklären, dass Musk - der jüngst selbst einen Track namens "Don't doubt ur vibe" komponierte - in einer Umfrage auf Twitter dazu aufruft, darüber abzustimmen, ob unter Teslas (WKN: A1CX3T) Gigafactory in der Nähe von Berlin ein Techno-Club errichtet werden soll?

Das Ergebnis ist eindeutig: Mit überwältigender Mehrheit von 90 Prozent plädieren die Abstimmenden für einen Techno-Club.

Tesla should have a mega rave cave under the Berlin Gigafatory

- Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

Anscheinend hat es sich bis nach Kalifornien herumgesprochen, dass die Hauptstadt für ihre elektronische Tanzmusik berühmt ist. Welche Dancemoves der Multimilliardär drauf hat, zeigte er kürzlich in Shanghai bei der Auslieferung des ersten Model 3 im Reich der Mitte (wir berichteten).

Die Gigafactory in Shanghai war nach weniger als einem Jahr Bauzeit fertiggestellt worden. Für Deutschland erscheint diese Zeitspanne unrealistisch. Tesla plant die Fertigstellung der 7000 Arbeitsplätze umfassenden Fabrik in Grünheide für Juli 2021. Es scheint, als müssten sich Techno-Fans noch ein wenig gedulden.

