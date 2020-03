Genf (www.anleihencheck.de) - Während sich das Coronavirus weiterhin weltweit verbreitet, erkennen Anleger und Ökonomen nun, dass die ersten Schätzungen der Auswirkungen auf die Weltwirtschaft viel zu optimistisch waren, so die Experten von Unigestion.Die Risiken eines Angebotsschocks infolge der unterbrochenen Produktionskapazitäten in China seien nun durch die sinkende Nachfrage verschärft worden, da die Menschen in Panik geraten und sich zunehmend entscheiden würden, zu Hause zu bleiben. Aufgrund des letzten starken Ausverkaufs am Markt und der daraus resultierenden Verschärfung der finanziellen Bedingungen sei die FED gezwungen gewesen, vorbeugende Maßnahmen zur Beruhigung des Marktes zu ergreifen. ...

