Die Dresdner Nichtregierungsorganisation "Mission Lifeline" verbreitete es per Twitter: "Von Lesbos nach Berlin - Charterflug für Kinder und Mütter". Die private Organisation glaubt also, ein Schlupfloch gefunden zu haben, am Staat vorbei illegale Migration nach Deutschland in die eigenen Hände zu nehmen. Einer der Anführer von Lifeline, "Missionsleiter" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...