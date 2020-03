Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Umsatz- und Beschäftigungswachstum wird sich in der deutschen Bauwirtschaft in diesem Jahr fortsetzen. Allerdings ist die Ausbreitung des Coronavirus ein großer Unsicherheitsfaktor in der am Mittwoch vorgestellten neuen Prognose der Bundesvereinigung Bauwirtschaft. Der Verband erwartet für 2020 ein Umsatzplus von 4 Prozent auf knapp 370 Milliarden Euro nach einem geschätzten Anstieg in diesem Jahr von 5 Prozent auf 355 Milliarden Euro.

"Der Aufschwung in der Bauwirtschaft hält im neunten Jahr an. Dieses ist letztlich eine Gegenreaktion auf die 15 Jahre anhaltende Zurückhaltung bei Investitionen in Infrastruktur und Wohnungsbau, die zu einem immensen Investitionsstau geführt haben", sagte der Vorsitzende der Bundesvereinigung Bauwirtschaft, Marcus Nachbauer, in einer Pressemitteilung.

Die Aussichten für die Geschäftsentwicklung im Jahr 2020 seien insgesamt optimistisch, wenngleich nicht nur Licht, sondern auch Schatten die Erwartungen prägten. Die Auswirkung des Coronavirus auf die Bauwirtschaft könne noch nicht eingeschätzt werden.

"Eines ist jedoch sicher: Wenn der gewerblichen Wirtschaft die Aufträge wegbrechen, werden die Unternehmen Investitionen zurückstellen, und es werden mit Sicherheit auch Bauinvestitionen sein", so Nachbauer. "Ob die Unsicherheit sich auch auf das Investitionsverhalten der privaten Haushalte im Bereich Neubau und Sanierung auswirkt, wissen wir nicht; davon ist aber leider auszugehen. Insofern ist unsere Prognose eine Momentaufnahme, die es im Verlauf des Jahres 2020 zu verifizieren gilt."

Der Verband erwartet für 2020 eine Annäherung der Wachstumsdynamik von Neu-und Ausbau. Während die Dynamik im Neubau und damit im Bauhauptgewerbe auf hohem Niveau etwas nachgebe, werde die Förderung von Sanierungsmaßnahmen den Ausbau weitere Impulse verleihen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2020 07:53 ET (11:53 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.