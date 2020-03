Altech Chemicals treibt die die Arbeiten an seiner HPA-Fabrik in Malaysia erfolgreich voran und liegt inzwischen vor dem Zeitplan. Die Fortschritte werden derzeit nicht in den Aktienkurs eingepreist.

Vor dem Zeitplan

Erst jüngst konnte Altech Chemicals (0,10 AUD | 0,06 Euro; AU000000ATC9) melden, dass man sich weiterhin in konstruktiven Gesprächen mit der Macquarie Bank in London befindet, um eine Mazzanine-Finanzierung über 90 Mio. US-Dollar zu erhalten (mehr hier). Zudem konnte man mit der australischen Acuity Capital eine Vereinbarung für Stand-by-Aktienkapital in Höhe von 10 Mio. Dollar schließen (mehr hier). Während die Börsen diese Fortschritte nicht in den Aktienkurs einpreisen, gehen die Arbeiten an Altechs HPA-Verarbeitungsanlage in Johor, Malaysia, erfolgreich weiter. So haben die federführenden EPC-Unternehmen SMS Group und Metix vor allem die Arbeiten an der Elektrik vorangetrieben. Die Anlage steht vor der Fertigstellung, und zwar vor dem Zeitplan. Zudem werden Detail-Arbeiten an der Architektur der Anlage sowie die Drainage und die Kanalisation auf der Liegenschaft vorangetrieben. Einen aktuellen Eindruck bietet das Video am Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...