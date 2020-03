Die Sorgen vor einer drohenden globalen Rezession als direkte Folge der sich ungehindert ausbreitenden Corona Pandemie hat die weltweiten Finanzmärkte am gestrigen Montag (09.03.2020) in einem so starken Ausmaß durchgeschüttelt, so dass sich mancher Anleger an den Beginn der vergangenen Finanzkrise zurückversetzt gefühlt haben dürfte. Tatsächlich mussten am gestrigen Handelstag Kursverluste hingenommen werden, die mit ...

