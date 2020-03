Der österreichische Verbraucherschützer Peter Kolba rät den rund 5.000 Österreichern, die in Deutschland gebucht haben, ihre Forderungen sowohl beim Abwickler der Zurich Versicherung (Karea) als auch in der Insolvenz der Firmen anzumelden. "Dieser massive Ausfall der Insolvenzabsicherung geht auf eine gesetzliche Regelung in Deutschland zurück, wonach Veranstalter sich nur bis maximal 110 Mio. Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...