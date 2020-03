Wien (www.fondscheck.de) - Die Allianz will ihre Immobiliensparte Allianz Real Estate (ARE) und die amerikanische Konzerntochter PIMCO, die auf Anleihen spezialisiert ist, miteinander verbinden, so die Experten von "FONDS professionell".Dafür solle ARE, die derzeit im Investmentbereich der Allianz angesiedelt sei, auf PIMCO übertragen und zu einem Bestandteil des Bereichs Asset Management der Allianz werden. ARE verwalte ein Vermögen von rund 70 Milliarden Euro, PIMCO verfüge über eine etablierte Plattform für alternative Anlagen im Bereich opportunistischer Immobilien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...