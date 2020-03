Wien (www.fondscheck.de) - Das Luxemburger Fondshaus Candriam hat Tanja Bender zur Niederlassungsleiterin für Deutschland und Österreich ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Bender solle die Expansion des europäischen Asset Managers in beiden Ländern weiter vorantreiben. Sie folge auf Achim Gilbert, der sich nach 14 Jahren bei Candriam neuen Aufgaben widmen werde, erkläre Candriam in einer Pressemitteilung. ...

