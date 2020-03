Das Coronavirus sorgt im Traisenpark in St. Pölten für eine Absage des "Late Night Shopping" am 3. April und dafür, dass es vorerst keine Planungen am Veranstaltungssektor gebe, sagte Centerleiterin Anita Bräunlich am Mittwoch auf APA-Anfrage. "Wie sich das Kaufverhalten entwickelt, wird sich erst in den kommenden Wochen herausstellen."Dass auf Hygiene geachtet werde, verstehe sich. In allen Toilettenanlagen ...

