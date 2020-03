marktEINBLICKE um 12: Neue Kurs-Rallye in Arbeit? - Heftiger Umsatzeinbruch bei adidas

Nach wie vor ist keine Entwarnung in der Coronavirus-Krise in Sicht. Die Fallzahlen von Neuinfektionen steigen weiter. Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Lage dennoch entspannt. Der DAX legt am Mittwochmittag zwischenzeitlich um 1,7 Prozent zu. Sollte sich die neue Aufholbewegung fortsetzen, könnte in Kürze wieder die 11.000er-Marke in den Fokus rücken.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,7% 10.656 MDAX +1,0% 23.125 TecDAX +0,9% 2.646 SDAX +0,3% 10.253 Euro Stoxx 50 +1,7% 2.960

Die Topwerte im DAX sind Henkel (WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432), Linde (WKN: A2DSYC / ISIN: IE00BZ12WP82) und RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129). Im Fokus stand auch die Aktie von adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0), die am Mittwochmittag zeitweise um rund 6 Prozent zurücksetzte. adidas rechnet wegen des Coronavirus mit einem massiven Umsatzeinbruch in China.

